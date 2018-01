God of War

Fans von God of War können sich auf eine ganz besondere, vollgepackte Edition freuen: Die Stone Mason Edition enthält zahlreiche digitale und physische Inhalte rund um Kratos.

Auch wenn es noch keinen genauen Termin von God of War für die PlayStation 4 gibt, so wurden bereits die Inhalte der Stone Mason Edition veröffentlicht. Diese tauchte auf der Webseite des Händlers GameStop auf und beinhaltet neben dem Spiel zahlreiche Extras.

Besondere Aufmerksamkeit dürfte die 23 Zentimeter hohe Statue von Kratos und Atreus auf sich ziehen, die von Gentle Giant produziert wurde. Außerdem zählen zu den Inhalten ein Comic und Artbook in digitaler Form sowie eine Stoffkarte und ein Steelbook. In der Übersicht erhaltet ihr einen Einblick aller Inhalte, die in dieser Edition vorhanden sind:

Physische Inhalte:

God of War Spiel

Kratos & Atreus Statue von Gentle Giant (23cm)

Steelbook

Huldra Brüder Schnitzereien (5cm)

Exklusive Lithographie

Stoffkarte

Stone Mason's Ring

Mimir's Kopf (sprechender Schlüsselanhänger)

Pferd & Troll Schnitzereien (5cm)

Digitale Inhalte

Defender of the Chosen Schild

Death's Vow Rüstungsset

Exile's Guardian Schild

God of War Digitaler Comic #0 von Dark Horse

God of War Digitales Mini Artbook von Dark Horse

Dynamisches Design

Das kommende God of War versetzt Kratos in ein Land, dass von nordischen Göttern und Monstern dominiert wird. Im Laufe des Spiels soll eine intime Geschichte zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus erzählt werden. Im Vergleich zu den Vorgängern möchte man dabei eine längere Spielzeit von 25 bis 35 Stunden bieten. Eine offizielle Ankündigung zum Erscheinungstermin des Spiels steht noch aus. GameStop hat die Stone Mason Edition für den 30. Juni zum Preis von 150 US-Dollar datiert. Es kann sich allerdings um einen Platzhalter handeln, zumal sich zuletzt die Anzeichen eher verdichteten, dass der Release schon am 22. März 2018 erfolgen könnte.