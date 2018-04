In dieser Woche erscheint endlich das neue God of War - und Spieler haben offenbar allen Grund zur Freude. Das PS4-Exklusivspiel avancierte nämlich schon zum am besten bewerteten PS4-Titel überhaupt.

Noch vor dem Release des neuen God of War wurde das Spiel schon von zahlreichen Webseiten getestet. Auch wir haben den PS4-Exklusivtitel bereits in unserem God of War Review unter die Lupe genommen. Die Meinungen fallen dabei so positiv aus, dass einerseits sogar Microsoft Sony zum frühen Erfolg mit dem Spiel gratulierte, der Titel andererseits sogar zum bislang am besten bewerteten PS4-Titel avancierte.

Die hervorragenden Testberichte des Actiontitels führen zu einem bisherigen Metacritic-Score von 95 der 100 möglichen Punkte. Damit ist das neue God of War nicht nur der bisherige PS4-Primus seit Bestehen der Heimkonsole, es ist auch noch eines der am besten bewerteten Spiele überhaupt.

Lediglich die PS3-Titel Grand Theft Auto V und The Last of Us bringen es auf einen höheren Metacritic-Wert. Auf der PS4 kommen God of War die Spiele Persona 5, Uncharted 4: A Thief's End und Metal Gear Solid V: The Phantom Pain mit einem Metacritic-Score von 93 Punkten am nächsten.

Bleibt eigentlich nur noch abzuwarten, ob God of War nicht nur bei der Presse, sondern auch bei den Spielern punkten kann. Das wird sich schon in dieser Woche zeigen: Ab dem 20. April 2018 ist der Actiontitel für PS4 zu haben.