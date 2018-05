Der First-Party-Titel God of War hat sich in der Geschichte von Sony am schnellsten verkauft. Mehrere Millionen Einheiten wurden in den ersten Tagen nach Veröffentlichung an die Spieler gebracht.

Wie Sony Interactive Entertainment heute bekannt gegeben hat, ist God of War der First-Party-Titel, der sich bislang am schnellsten für die PS4 verkauft hat. In den ersten drei Tagen wurden weltweit über 3,1 Millionen Einheiten an die Spieler gebracht. Die Serie rund um Kratos hatte seinen letzten Ableger vor 8 Jahren erhalten.

Die Neuinterpretation ist ein voller Erfolg und Shannon Studstill vom Santa Monica Studio äußert sich wie folgt: "Ich möchte den Millionen von Fans auf der ganzen Welt persönlich danken, die sich entschlossen haben, mit uns Kratos’ neuestes Abenteuer zu erleben. Ihre Unterstützung ist wirklich inspirierend und ist der Grund dafür, warum wir uns jeden Tag anstrengen, um Grenzen zu überschreiten und aufregende Spielinhalte bieten zu können. Ich möchte auch unserem großartigen Team von Santa Monica Studio danken. Die Leidenschaft für Storytelling im ganzen Team ist riesig und ich hoffe, dass wir uns nie mit dem, was dem Standard entspricht, zufrieden geben. Wir freuen uns darauf weiterhin von Fans zu hören, die großen Spaß mit dem Titel haben und Erinnerungen von ihren liebsten Momenten aus God of War erschaffen, an die sie sich noch in Jahren erinnern."

God of War ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. Wer die Digital Deluxe Edition im PlayStation Store erwirbt, der erhält die folgenden Bonus-Inhalte:

Todesschwur-Rüstungsset

Wächter des Verbannten Schild

Digitaler Dark Horse Comic

Digitales Dark Horse Artbook

Dynamisches PS4-Design