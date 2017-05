God of War

Gerüchte um den Erscheinungstermin von God of War für PlayStation 4 sind nichts Neues. Ein deutscher Online-Händler listet das Action-Spiel nun für Anfang 2018 und bietet eine Collector's Edition zur Vorbestellung an.

Der Erscheinungstermin von God of War für PlayStation 4 beschäftigt die Gerüchteküche schon eine Weile. Erst kürzlich wurden ein God-of-War-Termin für September und nur einen Tag später über den Synchronsprecher von Kratos für 2018 (Zur News: Kommt es doch erst nächstes Jahr?) vermutet. Durch den deutschen Online-Shop Spielegrotte.de gibt es nun einen neuen potenziellen Termin für God of War. Demnach erscheint das PS4-Action-Spiel am 15. Januar 2018.

Aufällig ist außerdem, dass Spielegrotte.de eine bisher nicht angekündigte Collector's Edition von God of War gelistet hat. Für den stolzen Preis von 199,99 Euro kann diese von Kunden ab 18 Jahren bereits vorbestellt werden. Beinhalten soll diese neben dem Spiel eine zirka 23 Zentimeter große Statue von Kratos und seinem Sohn Atreus, die gegen zwei Hellwalkers kämpfen, zwei Figuren, eine Steelbook-Hülle, eine exklusive Lithografie, eine Stoffkarte der Spielwelt, den digitalen Soundtrack, ein exklusives dynamisches Theme und das Schild-Pack, das drei In-Game Schilde enthält.

Eine Bestätigung für den Erscheinungstermin liegt nicht vor, weshalb es sich auch um einen Platzhalter handeln könnte. Traditionell erscheinen große Ableger der God-of-War-Reihe im März eines Jahres. Auch die Collector's Edition hat Sony bisher nicht angekündigt. Mögliche Enthüllungen bezüglich God of War für PS4 könnten auf der E3 2017 im Juni erfolgen.