Wieder Spekulationen um das neue God of War: Nachdem zuletzt ein Händler einen Release im September 2017 in den Raum stellte, gibt es nun von ganz anderer Seite neue Spekulationen um den Termin.

God of War, einer der wichtigsten kommenden PS4-Titel, könnte entgegen der jüngsten Gerüchte aufgrund einer Händler-Info doch nicht in diesem Jahr, sondern möglicherweise erst 2018 erscheinen. Grund zur Annahme liefert das Twitter-Profil des Synchronsprechers Christopher Judge.

Judge vertont im neuen God of War keinen Geringeren als Kratos persönlich und führt in seinem Profil auf dem Kurznachrichtendienst an, dass der neue Serienableger im kommenden Jahr 2018 erscheinen soll. Dass er Kratos spricht, hatte er bereits im Juni vergangenen Jahres bekanntgegeben. Er übernimmt die Rolle von Terrence Carson, der Kratos in den früheren Titeln einsprach.

Game Director Cory Barlog hatte zuletzt als offizieller Vertreter des Entwicklerstudios zum Thema Termin ausgesagt, dass "es fertig sein wird, wenn es fertig ist". Ob es noch 2017 klappen wird? Wir halten euch auf dem Laufenden.