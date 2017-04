God of War

Möglicherweise werdet ihr die Chance haben, das neue God of War auch in einem Mehrspielermodus zocken zu können.

Nachdem bereits der letzte Ableger des Franchises, God of War: Ascension, mit einem Mehrspielermodus daher kam, könnte auch das neue God of War einen Modus erhalten, in dem ihr mit anderen zusammen zockt.

Das jedenfalls geht aus einer aktuellen Stellenanzeige des verantwortlichen Entwicklers Sony Santa Monica hervor. Denn dort wird ein Senior Multiplayer Programmer gesucht, der dem Team hinter der God-of-War-Serie unter die Arme greift. Solltet ihr bereits Erfahrung in der Programmierung von Games und Ahnung der Technologien haben, könnt ihr bei der Realisierung des neuesten Ablegers mithelfen. Jedoch gibt es noch keine Bestätigung, dass es tatsächlich einen Multiplayer-Modus geben wird. Spätestens zur E3 im Juni sollten wir jedoch schlauer sein.