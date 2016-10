God of War

Scheinbar werden wir kein neues Material von God of War auf der PlayStation Experience im Dezember zu sehen bekommen.

Auf der E3 wurde in diesem Jahr mit God of War ein neuer Ableger der Hack-&-Slay-Franchise angekündigt. Seitdem war es relativ still um die Entwicklung des Titels geworden.

Doch auch auf der PlayStation Experience, die im Dezember stattfindet, wird der Titel nicht vertreten sein. Das hat Game Director Cory Barlog in einem Tweet bekanntgegeben. Er merkt außerdem an, dass man nichts überstürzen und den Titel zur richtigen Zeit zeigen möchte. Außerdem soll es dann großartiges Material zu sehen geben.