Der Name von Kratos' Sohn wurde von einem Fan entdeckt. Der Director hat diesen via Twitter bestätigt.

Der E3-Trailer von God of War hat 15 Millionen Aufrufe erreicht und für kurze Zeit wurde jetzt eine MP3 zum Download angeboten. Ein Hörer ist nun auf den Namen des Sohns von Kratos in der Audiodatei gestoßen. So heißt es dort, dass es sich um eine Einführung von Kratos und Atreus handelt. Via Twitter hat Director Cory Barlog bestätigt, dass der Sohn von Kratos auf den Namen Atreus hört.

Einen Veröffentlichungstermin für das neue God of War gibt es derzeit noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.