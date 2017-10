Action-RPG wird fortgesetzt - auch in Europa!

Bandai Namco hat am Wochenende eine Fortsetzung der Action-Rollenspiel-Reihe God Eater angekündigt. Auch europäische Fans dürfen sich freuen!

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung von God Eater 2: Rage Burst in Europa hat Bandai Namco nun die Fortsetzung der Reihe angekündigt. In Japan wurde die Entwicklung von God Eater 3 bestätigt und mittlerweile steht auch fest, dass es auch der neueste Serienableger wieder nach Europa schaffen wird. Das hat Bandai Namco nun in einer Pressemail bestätigt.

Die Ankündigung lässt derzeit noch Details offen, beispielsweise was die Plattformen betrifft. Hier heißt es lediglich, dass God Eater 3 für Heimkonsolen geplant ist. Wie gewohnt dürfte die PS4 in jedem Fall bedient werden, alles Weitere wird man abwarten müssen.

Zur Handlung: Viele Jahre sind seit der letzten Schlacht vergangen und die Erde ist kein Ort mehr, wie ihn die Menschen einst kannten. Die Aragami, fürchterliche Monster, wüten auf der Erde und sorgen für Leid und Zerstörung. Um die Welt zu retten und die Balance wiederherzustellen, wurden neue Helden aufgezogen: die God Eater. Es sind Menschen, die mit God-Arc-Waffen – spezielle Implantate, angetrieben durch die Zellen der Aragami – gesegnet oder verflucht wurden.

Ihr müsst ein Team mit weiteren God Eatern bilden, um monströse Aragami, welche die Schauplätze der Welt vernichten, zur Strecke bringen. Doch dies ist nicht die einzige Mission. Irgendetwas geschieht mit den God Eatern. Die Linie zwischen Licht und Dunkel war noch nie so dünn … Es ist an der Zeit, sich von den verfluchten Fesseln los zu reißen, welche die Seele der God Eater binden.