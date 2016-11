Der Goat Simulator ist ab sofort auch für die PlayStation 4 im Handel erhältlich. Goat Simulator: The Bundle kommt zudem mit beiden Zusatzinhalten daher.

In Zusammenarbeit mit dem Coffee Stain Studio und Double Eleven kündigte der Publisher Deep Silver via Pressemitteilung an, dass Goat Simulator: The Bundle ab sofort für die PlayStation 4 im Handel zu erwerben ist. Die komplette Edition enthält neben dem Hauptspiel auch die beiden Zusatzinhalte MMO Simulator und GoatZ. In diesen könnt ihr beispielsweise in verschiedene Rollen schlüpfen und zahlreiche Quests absolvieren oder aber in einer Zombie-Apokalypse um das Überleben kämpfen.

Goat Simulator: The Bundle ist zum Preis von 19,99 Euro für die PlayStation 4 im Handel erhältlich. Ein lokaler Koop-Modus ist ebenfalls enthalten.