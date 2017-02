Dem Action-MOBA Gigantic wird noch im laufenden Monat Februar ein zweites großes Update verpasst. Das bestätigten Perfect World Entertainment und Motiga nun in einer Pressemitteilung.

Das Update wird den Namen "Eternal Dawn" tragen und ab dem 23. Februar 2017 für Xbox One und Windows 10 erhältlich sein. Das Free-to-Play-MOBA, das sich gegenwärtig in einer offenen Beta-Testphase im Rahmen von Xbox Game Preview befindet, wird dann in erster Linie mit Zandora eine neue Heldin erhalten.

Zu den weiteren Verbesserungen zählen die generelle Verbesserung des Gameplays, kompetitive Leaderboards sowie auch der Zandora-Aurion-Skin. Auch 18 neue Waffen-Skins für alle 18 Helden sind an Bord.

Nach dem Release von "Eternal Dawn" soll es dann mit Updates im wöchentlichen Rhythmus weiter gehen. Diese beinhalten dann jeweils neue Skins und erscheinen am 02. März, 09. März, 16. März und 23. März 2017.