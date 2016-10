Zu Gigantic wurde nun ein zweites Beta-Wochenende angekündigt.

Es wird am 03. November um 17:00 Uhr beginnen und am 07. November um 08:59 Uhr enden. Alle, die bereits für das erste Beta-Wochenende zugelassen wurden, können erneut teilnehmen. Außerdem wurden weitere Spieler eingeladen, die jetzt den MOBA-Titel Gigantic auf dem PC beziehungsweise der Xbox One testen können.

Gekämpft wird auf den Karten Geisterriff, Himmelsfeste und Sirenenstrand. Alle werden die Helden Lord Knossos, Mozu, Tyto der Flinke und Vadasi übernehmen können. Zudem erhält jeder Spieler vier weitere Helden, die zufällig freigeschaltet werden. Die anderen Helden können mit der Währung erworben werden, die im Spiel gesammelt werden kann.

Die Helden können mit neuen Fertigkeitenspezialisierungen individualisiert werden. Die Kommunikation wird durch neue Schnellhinweise vereinfacht. Zusätzlich wird es nun ein Tutorial und eine neue Trainingsarena geben.