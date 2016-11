Perfect World Entertainment startet zusammen mit Entwickler Motiga noch im laufenden Jahr in die offene Beta-Testphase des MOBA-Titels Gigantic.

In einer Pressemeldung bestätigten die beiden Unternehmen heute den Starttermin für die Open Beta des Spiels, welche via Xbox Game Preview abgewickelt wird. Sowohl auf der Xbox One als auch auf Windows 10 wird die offene Beta in Nordamerika sowie in Europa demnach ab dem 08. Dezember 2016 durchstarten.

Das Free-to-Play-MOBA legt den Fokus auf kompetitive Action und unterstützt zwischen den beiden Plattformen auch Cross-Play. Die Macher sprechen von einer "aufregenden neuen Phase" für das Projekt und freuen sich auf die Fertigstellung des Spiels in Zusammenarbeit mit den Spielern. Am Wochenende wird es zuvor noch einmal eine geschlossene Testphase geben, die vom 01. bis 04. Dezember andauern wird.

In der offenen Beta wird es dann eine wöchentliche Rotation geben, was die Helden des MOBA-Titels betrifft. Jeweils sechs der insgesamt 16 werden Woche für Woche spielar sein. Darüber hinaus erwarten euch die drei Karten Siren's Stand, Ghost Reef und Sanctum Falls. Ein Termin für die fertige Spielversion steht noch nicht fest.