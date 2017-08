Auch in diesem Jahr ist Gigabyte auf der gamescom in Köln vertreten. Was der Hardware-Hersteller so alles vorbereitet, verraten wir euch hier.

Vor Ort in Halle 10.1 wartet Gigabyte unter anderem mit dem AORUS VR Racing-Simulator auf euch, mit dem ihr das kommende Rennspiel Project Cars 2 ausprobieren könnt. Mit dem kompakten BRIX Gaming VR Mini-PC könnt ihr außerdem in Everspace in den Weltraum abheben.

Auf den ebenfalls ausgestellten Gigabyte-Notebooks P57, P56 und SabrePro 15 werdet ihr verschiedene Spiele ausprobieren können, darunter das Prügelspiel Tekken 7, und natürlich ist auch das dünne, aber leistungsstarke Gigabyte Aero 15 auf der gamescom vertreten, auf dem beispielsweise FIFA 17 gedaddelt werden kann.

Auf der Hauptbühne könnt ihr die Leistung des Gigabyte Aorus X7 Gaming-Notebooks erleben und in Spielen gegeneinander antreten sowie Influencer wie HandofBlood, Maxim oder Sola treffen. Zu gewinnen gibt's dabei fette Preise im Gesamtwert von über 7.000 Euro.

Weitere Informationen zum gamescom-Auftritt von Gigabyte findet ihr auf der eigens eingerichteten Event-Webseite.