Die Frage nach einem Notebook, mit dem man gepflegt zocken kann, das aber für unterwegs keinen Kleintransporter benötigt, taucht immer wieder auf. Mit der aktuellen Grafikkartengeneration nähern sich die bisher eher wuchtigen und schweren Gaming-Notebooks und leichte Arbeits-Laptops für unterwegs immer mehr an. Das AERO 15 von Gigabyte ist einer der Vertreter dieser neuen Crossover-Notebooks und will mit geringem Gewicht, kompakten Abmessungen, starkem Akku und kräftiger Gaming-Leistung überzeugen.

Schon auf den ersten Blick wird klar, dass das AERO 15 nicht zur Kategorie der Gaming-Notebooks gehört, statt des verbreiteten aggressiv-schwarzroten Looks gibt sich das AERO 15 eher gemäßigt. Das mattschwarze Aluminiumgehäuse fühlt sich auf den ersten Griff hochwertig an, von Kunststoff keine Spur. Der Deckel ist in verschiedenen Farben erhältlich, klassisch-schwarz, hellgrün oder orange. So wird das AERO 15 im Besprechungsraum zum Hingucker, ohne peinliches Schweigen auszulösen.

Zudem ist das Notebook extrem kompakt, obwohl ein 15,6-Zoll-Display im Deckel schlummert. Dafür sorgt der mit 5 mm äußerst schmale Rahmen des Displays, durch den es in ein Chassis passt, das man normalerweise von 14-Zoll-Notebooks kennt. Mit Abmessungen von 35,6 x 25 x 1,9 cm passt das gute Stück bequem in jeden Rucksack oder die Aktentasche. Gegenüber Gaming-Notebooks, die zum Teil vier Kilogramm oder mehr auf die Waage bringen, ist das AERO 15 mit schlappen 2,1 kg ein echtes Fliegengewicht. Ideal für unterwegs, weder Kleintransporter noch Chiropraktiker müssen zum Einsatz kommen.

Das Display bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel (Full HD) mit einer Bildrate von 60 Hz, was für die Größe völlig ausreichend ist, zumindest was die Pixeldichte und Bildqualität angeht. Damit auch Profis bei der Arbeit zufrieden sind, hat sich Gigabyte die X-Rite PANTONE Zertifizierung gesichert und einen entsprechenden Modus implementiert, der möglichst genaue Kalibrierung der Farben und unverfälschte Darstellung sichern soll – wichtig für jeden, der mit Photoshop oder im Bereich Videoschnitt arbeitet.

Trotz der geringen Größe mangelt es dem AERO 15 nicht an Power, die Komponenten sind gut auf die Full-HD-Auflösung abgestimmt. Als CPU werkelt ein Intel Core i7-7700HQ aus der Kaby-Lake-Generation im Gehäuse, der aufwendige Arbeiten wie Bildbearbeitung oder Videoschnitt erlaubt. Als Grafikkarte wurde eine NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6 GB GDDR5-Speicher verbaut. Damit ist sichergestellt, dass das AERO 15 bei so ziemlich allen Titeln problemlos mit 60 fps und hohen oder maximalen Details fertig wird.

Die verringerte Hitzeentwicklung und der niedrigere Stromverbrauch der aktuellen CPU- und GPU-Generationen zahlen sich aus, zumal die Lüfterlautstärke unter Volllast im vertretbaren Bereich um 50 dB bleibt. Die Kühlung besteht aus zwei Lüftern und zwei Heatpipes, welche die Hitze nach hinten abführen, sodass der Großteil des Tastenfelds angenehm kühl bleibt.

Abgesehen davon profitiert davon die Langlebigkeit des Akkus. Gigabyte hat dem Notebook eine Ladekapazität von 94,24 Wh verpasst, deutlich mehr als bei den meisten anderen kompakten Notebooks. Laut Hersteller sollen damit circa sechs Stunden Mischbetrieb oder bis zu drei Stunden Gaming möglich sein – die meisten Notebooks werfen bereits nach etwa zwei Stunden das Handtuch. Das Netzteil ist ähnlich kompakt gestaltet wie das Notebook und nur 2,2 cm dick. Keine Sorge also, dass ihr einen Ziegelstein mit euch herumschleppen müsst.

Auch der Rest der Ausstattung kann sich sehen lassen. 16 GB DDR4-2400 Arbeitsspeicher, wahlweise eine 256 oder 512 GB PCIe NVMe SSD mit einem Slot für eine weitere SSD stehen zur Verfügung. Bei den Anschlüssen sind USB 3.0, HDMI 2.0, RJ45, SD Card Reader und ein Mini-DisplayPort 1.3 mit an Bord, zudem hat Gigabyte endlich Thunderbolt 3 eingebaut. Eine Webcam ist unterhalb des Displays zu finden. WiFi 802.11b/g/n/ac und BlueTooth 4.2 sorgen für Konnektivität unterwegs. Über eine Smart-Manager-Software können etliche Systemeinstellungen vorgenommen werden, inklusive Silent- oder Gaming-Modus mit entsprechender Leistungsanpassung.

Die Tastatur des Notebooks entspricht gängigen Standards, auf Zusatztasten beispielsweise für Makros wurde weitgehend verzichtet. Die Druckpunkte der Tasten sind angenehm und knackig, ein Durchbiegen des Tastenfelds im mittleren Bereich war nicht wahrzunehmen. Das klickbare, einteilige Touchpad wirkt verbessert gegenüber früheren Modellen und weniger schwammig, die Druckpunkte sind auch hier gut zu spüren und Bewegungen werden präzise erkannt. Wer auf Blingbling nicht verzichten will, wird sich freuen, dass eine RGB-Beleuchtung der Tasten vorhanden ist.

Bleibt noch die Frage nach dem Preis des AERO 15, das ab dem 3. Mai 2017 in den Handel kommt. In der im Text genannten Konfiguration mit 512-GB-Laufwerk ist das Notebook für einen Preis von 2.099 Euro zu haben.

Gigabyte war mit dem AERO 15 bereits vor der Ankündigung bei uns in der Redaktion. Zwar konnten wir das Gerät noch keinem vollständigen Test unterziehen, der erste Eindruck nach einigen Benchmarks und ausführlicher Inaugenscheinnahme war allerdings sehr positiv. Wer ein schickes, kompaktes und leichtes Crossover aus Arbeitsgerät für unterwegs und mobilem Gaming-Notebook sucht, könnte beim AERO 15 definitiv an der richtigen Adresse sein.