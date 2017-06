Bestätigt: Mäuse-Abenteuer kommt auf die Xbox One

Ghost of a Tale

Nachdem die Kickstarter-Kampagne bereits 2013 erfolgreich abgeschlossen war, steht nun fest: Das Mäuse-Abenteuer erscheint für die Xbox One.

Entwickler Lionel "Seith" Gallant vermeldet, dass sein Action-Adventure den Zertifizierungsprozess von Microsoft erfolgreich durchlaufen hat. Somit steht einem Erscheinen auf der Xbox One nichts mehr im Weg.

Ghost of a Tale spielt in einer fiktiven mittelalterlichen Welt, die von Ratten, Fröschen, Mäusen und anderen Tieren bevölkert ist. Ihr schlüpft in die Rolle einer jungen Maus, die unter anderem durch Verliese schleichen und vor fiesen Ratten flüchten muss.

Ab dem 30. Juni ist das Spiel zunächst im Game Preview der Xbox One verfügbar. Die finale Version sollte voraussichtlich bis zum Jahresende erscheinen.