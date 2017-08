Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - First Assault Online

Mit vielen Hoffnungen war Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - First Assault Online gestartet - und das nicht nur aufgrund des ausufernden Namens. Nun ist für das Spiel zum erfolgreichen Franchise schon wieder alles vorbei, bevor es eigentlich begann.

In einer offiziellen Mitteilung auf der Webseite zum Spiel haben die Macher nun bekannt gegeben, dass Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - First Assault Online eingestellt wird. Betroffen sind die Spielregionen Nord- und Südamerika, Europa und Ozeanien gleichermaßen. Die endgültige Stillegung des Spiels soll am 06. Dezember 2017 erfolgen.

Diesbezüglich heißt es von offizieller Seite: "Dies war eine wirklich schwere Entscheidung für uns. Das Spiel war lange Zeit in Entwicklung und wurde von Entwicklern, Publishern und den Bemühungen der Community unterstützt. Dennoch sind wir letztlich zu dem Schluss gekommen, dass das Spiel auch trotz weiterer Entwicklung nicht zu dem werden würde, was wir uns erhofft hatten. Natürlich werden wir das Spiel in den nächsten Monaten weiterhin unterstützen, um sowohl den Entwickler- und Publisher-Teams als auch der Community Zeit für einen gebührenden Abschied zu geben und das Spiel bis zum Schluss zu genießen."

Als Konsequenz wird der Ingame-Shop aus dem Spiel entfernt und der Verkauf von Steam-DLCs wird unverzüglich eingestellt. Der Multiplayer-Shooter war erst 2016 offiziell gestartet.