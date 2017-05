Get Even

Vergangene Nacht erschütterte Europa abermals die Nachricht eines Terrorakts. Bei einem Anschlag im britischen Manchester kamen 22 Menschen zu Tode, 59 weitere wurden verletzt. Publisher Bandai Namco reagiert auf das traurige Ereignis mit einer Verschiebung von Get Even.

Der Psycho-Thriller Get Even sollte eigentlich ab dem 26. Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein, das Survival-Horror-Spiel wird nun aber einen Monat länger auf sich warten lassen. Publisher Bandai Namco nannte heute mit dem 23. Juni 2017 einen neuen Veröffentlichungstermin.

Auslöser für die Verschiebung ist der Terrorangriff im britischen Manchester vom vergangenen Abend. Aus Respekt gegenüber den Opfern habe man sich dazu entschieden, den kommerziellen Release von Get Even entsprechend zu verschieben, heißt es in einer Stellungnahme. Gleichzeitig drückte man allen Betroffenen sein aufrichtiges Beileid aus.

Der Titel von The Farm 51 erzählt die Geschichte von Ex-Söldner Cole Black, der sein Gedächtnis verliert und auf ein surreales und bizarres Abenteuer geschickt wird. Black muss in einer Szene eine junge Frau befreien, die eine Bombe um ihren Hals trägt. In Anbetracht der aktuellen Ereignisse hätte Bandai Namco eine jetzige Veröffentlichung des Spiels daher als pietätlos empfunden.