Get Even

Eigentlich hätte Get Even schon deutlich früher zu haben sein sollen. Der Release ließ nun bis zu diesem Monat auf sich warten; ab sofort könnt ihr das Spiel auch vorbestellen.

Ab dem 26. Mai 2017 lässt sich die Vollversion von Get Even zocken, diese erwerben können Frühentschlossene unter euch aber auch jetzt schon. Ab sofort lässt sich der Titel nämlich vorbestellen, wie im Rahmen einer Pressemeldung bestätigt wird.

Vorbesteller via PlayStation Network für PS4 oder Steam für PC erhalten als Bonus für ihre frühzeitige Entscheidung den von Olivier Derivière komponierten Soundtrack gratis dazu. Dieser kann ab dem Release am 26. Mai heruntergeladen werden. Vorbesteller für die Xbox One via Microsoft Store können die digitale Spielvariante per Pre-Load immerhin vorab herunterladen.