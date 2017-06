Get Even

Aufgrund des Terroranschlags in Manchester wurde der Release von Get Even ja zunächst verschoben. Nun bestätigte Bandai Namco den neuen Release-Termin noch einmal förmlich.

In einer heutigen Pressemail wird noch einmal offiziell bestätigt, dass Get Even nach der Verschiebung nun definitiv ab dem 23. Juni 2017 zu haben sein wird. Der Release soll als digitale Version sowie auch als Disc-Fassung für PS4, Xbox One und PC erfolgen.

Im Spiel müsst ihr die Umgebung erkunden, euch auf Details konzentrieren und einmal tief Luft holen, denn in der Rolle von Cole Black bewegt ihr euch durch eine alte, verlassene Anstalt mit nichts weiter als euren Erinnerung. Aber sind das wirklich nur Erinnerungen? Ihr müsst ein Mädchen retten, das eine Bombe um sich trägt. Aufgrund es Themas hatte man auf einen Release in Anbetracht des Bombenanschlags in Manchester zunächst verzichtet.

Anbei könnt ihr euch auch jetzt schon den passenden Launch-Trailer ansehen.