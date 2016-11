Get Even

Get Even wird zwar noch ein bisschen auf sich warten lassen, dafür stehen bereits die minimalen und empfohlenen Anforderungen an euren PC fest.

Vor einigen Wochen wurde Get Even auf das nächste Jahr verschoben, dennoch stehen bereits jetzt die Systemanforderungen für PCs fest. Als minimale Konfiguration wird ein ordentlicher Vierkerner mit relativ hoher Taktrate fällig, außerdem benötigt ihr mindestens 8 GB Arbeitsspeicher sowie eine GeForce GTX 660. Anspruchsvollere Spieler müssen mindestens eine GeForce GTX 970 besitzen, um das Actionsspiel in seiner vollen Pracht zu sehen. Die vollständigen Voraussetzungen sehen wie folgt aus:

Minimale Ausstattung

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i5 2500K (3,3 GHz) oder AMD Phenom II X4 940

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 oder AMD Radeon HD 7870

Arbeitsspeicher: 8 GB

Festplattenspeicher: 40 GB

DirectX 11

Empfohlene Ausstattung

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i7 3770 (3,4 GHz) oder FX-8350 (4,0 GHz)

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD Radeon RX 480

Arbeitsspeicher: 8 GB

Festplattenspeicher: 40 GB

DirectX 11