Get Even

Dass das kommende Get Even auch handlungstechnische ein spektakuläres Abenteuer wird, dazu sollen bekannte englische Autoren beitragen.

Wie nun bestätigt wurde, konnten für das Spiel die bekannten englischen Autoren Iain Sharkey und Stephen Long gewonnen werden. Beide haben sich als Co-Autoren im TV- sowie Live-Theater-Bereich bereits einen Namen gemacht. Unter anderem arbeiten sie an den Shows von Mentalist Derren Brown mit und sind damit gewissermaßen Experten für Live-Situationen.

In einem neuen Video geht Bandai Namco auf die Arbeit der beiden für Get Even ein. Zudem äußerte sich Stephen Long wie folgt zur Tätigkeit im Spielebereich: "Sobald wir die grundlegende Erzählstruktur hatten, ging es nur noch um die Kontrolle von Informationen, um ein hoffentlich fesselndes Mysterium zu erschaffen. Ein wichtiger Teil dieses Prozesses war den besten Weg zu finden, um die Geschichte tröpfchenweise zu erzählen, also herauszufinden, was wir enthüllen können und wann."

Iain Sharkey fügt hinzu: "Wir sind sehr versiert darin, wenn es darum geht Leute durch eine narrative Erfahrung zu leiten. Dazu gehören alle wichtigen Elemente, wie die subtile Manipulation von Wahl und Handlungsmacht, um einen gewünschten Effekt zu erzielen. Ich kann es kaum erwarten, dass die Spieler selbst erleben, wie einzigartig Get Even ist. Ich bin überzeugt davon, dass das Spiel etwas Neues und Aufregendes bietet. In seiner DNA liegt dieses realistische Gefühl von Mysterium. Das Konzept einer Spielerfahrung, bei dem der Spieler wirklich keine Ahnung hat, was als nächstes passiert, wird bestimmt zum Gespräch, wenn der Titel veröffentlicht wird."

Für eine dichte und einzigartige Atmosphäre soll im Zusammenspiel mit den beiden auch Komponist Olivier Derivière sorgen. Der Release des Spiels ist für den 26. Mai 2017 vorgesehen.