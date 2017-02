Team17 hat sich als Spiele-Label mit dem Indie-Entwickler Radiation Blue aus dem deutschen Freiburg zusammengetan, um das Sci-Fi-Spiel Genesis Alpha One auf den Markt zu bringen.

Bei Genesis Alpha One von Radiation Blue handelt es sich um ein einen Science-Fiction-Titel, der Elemente aus Roguelike-, Shooter-, Basisbau- und Survival-Spielen kombinieren soll. Dazu greift man technisch auf die Unreal Engine 4 zurück, um euch in das unbekannte Weltall zu schicken. Der Release ist für PC und Konsole gleichermaßen geplant, wobei man sich zu den konkreten Konsolen-Plattformen zunächst noch nicht geäußert hat.

Hinter dem unabhängigen Entwicklerstudio verbergen sich durchaus erfahrene und namhafte Entwickler, die zuvor an populären Titeln wie Hitman: Blood Money, Hitman: Contracts, Spec Ops: The Line, SpellForce 3 oder auch Die Siedler gewerkelt haben. In ihrem neuen Projekt übernehmt ihr die Rolle eines Raumschiff-Captains auf der Genesis und begebt euch auf eine finale Mission in unbekannte Bereiche des Weltalls. Zu euren Aufgaben zählt der Bau eines Raumfahrzeugs, das Management von Ressourcen, die Auseinandersetzung mit Alien-Plagen, das Klonen von Kreaturen und die Erforschung der unbekannten Region. Ziel ist es, einen neuen Planeten für den Erhalt der menschlichen DNA zu finden und die Menschheit so vor der Ausrottung zu bewahren.