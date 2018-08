Generation Zero

Die Beta-Anmeldung für Generation Zero von den Avalanche Studios ist geöffnet. Das Open-World-Actionspiel bietet einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Die Entwickler der Avalanche Studios arbeiten derzeit an Generation Zero. Es handelt sich um ein Open-World-Actionspiel, welches einen Koop-Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler beinhaltet. Ihr werdet in das Schweden der 80er-Jahre versetzt, wo feindliche Maschinen die Landschaft überrannt haben.

Während der Suche nach den Gründen für die Ereignisse müsst ihr euer Geschick in kreativen Sandbox-Schlachten beweisen. Die Maschinen besitzen Schwachpunkte an ihren Rüstungen oder Waffen und im Kampf macht ihr euch diese zunutze. Solltet ihr einen Gegner geschwächt haben und ihm erneut über den Weg laufen, dann wird dieser die Beschädigungen immer noch tragen. Im Mehrspieler-Modus könnt ihr gefallene Mitspieler wiederbeleben und nach erfolgreichen Kämpfen die Beute untereinander aufteilen.

Der neue Titel der Avalanche Studios erscheint für die PC, Xbox One und PlayStation 4. Die Anmeldung für die Beta-Phase von Generation Zero ist ab sofort geöffnet.