Der taiwanesische Hersteller GeIL bringt noch mehr Farbe ins PC-Gehäuse und hat SUPER LUCE RGB SYNC Series Gaming Memory, also RAM-Riegel mit RGB-Beleuchtung angekündigt.

Die neuen Arbeitsspeicher werden wahlweise mit weißem und schwarzem Kühlkörper zur Verfügung stehen. Abgesehen davon verfügt SUPER LUCE RGB SYNC über eine vollständige RGB-Beleuchtung, die zudem mit dem AURA-Beleuchtungssystem von ASUS kompatibel ist. Das ermöglicht es, nun auch die RAM-Riegel bei der synchronen Beleuchtung aller PC-Komponenten nebst Peripherie einzubinden.

Die Arbeitsspeicher stehen zudem auch in einer AMD Edition zur Verfügung, die auf verschiedene AM4-Mainboards und Ryzen-CPUs zugeschnitten ist. Die DDR4-Speicher gibt es in verschiedenen Frequenzen von 2.133 bis 3.200 MHz, wahlweise als 4 GB oder 8 GB Riegel. Wer es also in seinem Rechner so richtig bunt treiben will, hat nun die passenden Arbeitsspeicher dafür.

Wann genau und zu welchem Preis die Riegel auf den Markt kommen, wurde in der Ankündigung leider nicht erwähnt.