Gears of War 4

Die Macher haben dem aktuellen Actionspiel Gears of War 4 auch im Februar wieder ein Karten-Update verpasst und neue Maps veröffentlicht.

Inhaber eines Season Pass erhalten in Gears of War 4 ab sofort Zugang zu gleich zwei neuen Karten. Diese sind Teil des veröffentlichten Februar-Updates zum Spiel.

Der für Xbox One und PC gleichermaßen erhältliche Patch bringt die Karten "Impact Dark" und "War Machine" in das Spiel. Die Erstgenannte basiert auf der Launch-Map "Impact" und wurde modifiziert, so dass ihr euch nun unter anderem durch Rauch kämpfen müsst. Dadurch sollen auch Taktikwechsel notwendig werden.

"War Machine" ist hingegen eine Übernahme aus dem originalen Gears of War; der Map wurde aber natürlich ein Upgrade verpasst. Beide Karten sind über die Developer Playlist spielbar

Im Übrigen wurde auch ein Spiel-Event anlässlich des Valentinstags angekündigt; dieses startet am 10. Februar 2017 und soll über eine Woche lang andauern. Unter anderem wird es neue Gear Packs und weitere Items und Inhalte zu verdienen geben.