Kurzinfo

In Gears of War 4 kämpft ihr in der Haut von Marcus Fenix' Sohn JD gegen eine neue Bedohung. Es gibt auch wieder Anreize für Multiplayer-Fans: Dank Zuschauermodus und einem speziellen Wettbewerbsmodus namens „Escalation“ sollen vor allem eSportler auf ihre Kosten kommen.