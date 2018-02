Fans von Gears of War dürfen sich offenbar auf einen weiteren Teil freuen. Nachdem zuletzt Xbox-Chef Phil Spencer Gears of War 5 andeutete, gibt es nun auch zahlreiche Stellenausschreibungen, die auf die laufende Entwicklung schließen lassen.

Eine offizielle Ankündigung von Gears of War 5 steht weiter aus, aber der neue Teil der Actionreihe befindet sich ganz offensichtlich bereits in der Mache. Vor einigen Wochen hatte ja bereits Xbox-Chef Phil Spencer durchblicken lassen, dass es mit der Actionserie weiter geht. Damals sagte er in Bezug auf den Xbox Game Pass, dass selbstverständliche auch alle künftigen, noch nicht angekündigten First-Party-Spiele und exklusive Marken wie Gears of War über den Dienst abgedeckt werden.

Legte das also schon die Entwicklung von Gears of War 5 nahe, so tun das nun neue Stellenausschreibungen beim Entwicklerstudio Splash Damage noch viel mehr. Der Entwickler werkelte seiner Zeit am Multiplayer-Part von Gears of War 4 und hat nun diverse Positionen ausgeschrieben, die direkt mit dem nächsten Teil der Reihe in Zusammenhang stehen. Unter anderem sucht man einen Associate Art Director, einen Cinematic Artist, einen Cinematic Environment Artist, einen Cinematic Lead und mehr.

Besonders interessant ist die Stelle des Storyboard Artist, denn diese legt nahe, dass Splash Damage dieses Mal deutlich mehr in die Entwicklung der Kampagne involviert sein könnte. Denn in der Ausschreibung ist explizit davon die Rede, dass der neue Mitarbeiter dem Team behilflich sein soll, das narrative Element zusammen mit dem Cinematic Lead zu visualisieren und zum Leben zu erwecken.

Gears of War 4 hatte noch The Coalition federführend entwickelt; Splash Damage hatte damals nur eine unterstützende Rolle. Das Sequel könnte womöglich nun also auch hauptsächlich bei Splash Damage entstehen, wozu auch Gerüchte passen, dass The Coalition selbst an einer neuen IP werkeln könnte. Über weitere Entwicklungen halten wir euch auf dem Laufenden.