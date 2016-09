Beim Kauf ausgewählter Nvidia-Grafikkarten könnt ihr The Coalitions neuen Titel, Gears of War 4, kostenlos abstauben.

Solltet ihr gerade in der Situation sein, euren PC fit für Gears of War 4 zu machen, habt ihr Glück: Beim Kauf einer Nvidia-Pascal-Grafikkarte oder ausgewählten GeForxe-GTX-PCs und -Notebooks legt der Hersteller das neue Spiel von The Coalition gratis bei. Damit lässt sich JD Fenix' Kampf gegen den neuen Feind in 4K zocken.

Die zu der Aktion berechtigten Geräte sind die GeForce-GTX-1080- oder GTX-1070-GPU oder ausgewählte GeForce-GTX-PCs und -Notebooks. Ein kleiner Bonus: Da es sich um einen Xbox-Play-Anywhere-Titel handelt, ist der Bundle-Code ebenfalls für die Xbox One gültig. Solltet ihr noch Bedenkzeit benötigen, habt ihr noch über einen Monat Zeit. Das Angebot gilt ab heute, den 20. September, bis zum 30. Oktober 2016.