Gears of War 4

Microsoft hat eine kostenlose Trial-Version von Gears of War 4 angekündigt. Allerdings wird diese nur für wenige Tage zur Verfügung stehen und auf zehn Stunden Spielzeit begrenzt sein.

Ihr habt Gears of War 4 bisher nicht gespielt? Dann erhaltet ihr bald die Gelegenheit den Third-Person-Shooter anzutesten. Auf der offiziellen Webseite des Spiels wurde eine Game-Trial-Version angekündigt. Verfügbar sein wird diese ab dem 9. Juni 2017. Allerdings nur für einige Tage. Das Angebot soll am 15. Juni 2017 bereits wieder enden. Danach ist es nicht mehr möglich die Gears-of-War-4-Test-Version herunterzuladen.

Die Spielzeit wird auf zehn Stunden begrenzt sein. Wann ihr diese Zeit nutzt, ist euch überlassen. Habt ihr die Trial-Version im Aktionszeitraum heruntergeladen, könnt ihr die zur Verfügung stehende Spielzeit vollkommen frei nutzen, auch nach dem 15. Juni 2017. Die Zeit läuft immer dann ab, wenn der Spiele-Client gestartet ist. Verfügbar sein wird die Trial-Version sowohl für Xbox One als auch den PC.

Neben der zeitlichen Begrenzung, ist auch der Umfang von Gears of War 4 in der Test-Variante limitiert. Bei der Kampagne steht der erste Akt zur Verfügung. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit die Mehrspieler-Modi Horde und Versus zu nutzen. Erspielte Spielfortschritte können bei einem späteren Kauf von Gears of War 4 übernommen werden. Außerdem wird es einige freischaltbare In-Game-Boni geben.

Herunterladen könnt ihr die Gears-of-War-4-Trial-Version auf der Xbox One über den Xbox Marketplace und auf dem PC im Windows Store. Windows-Nutzer müssen zuvor das Windows 10 Creators Update installiert haben. Der benötigte Speicherplatz beträgt auf der Xbox One 78,5 GB und auf dem PC 93 GB. Um die Online-Funktionen der Test-Version auf der Microsoft Konsole nutzen zu können, wird ein Xbox Live Gold-Account benötigt. PC-Nutzern stehen alle Funktionen mit einem Silber- oder Gold-Account zur Verfügung.