Ab sofort kann die digitale Fassung von Gears of War 4 auf Xbox One vorausgeladen werden. Die PC-Fassung soll zeitnah folgen.

Solltet ihr die digitale Fassung von Gears of War 4 auf der Xbox One vorbestellt haben, dann könnt ihr den Titel ab sofort im Voraus herunterladen. Dabei werden 54,6 Gigabyte an Daten auf eure Festplatte geschaufelt. Ihr solltet den Download also zeitnah starten, damit ihr pünktlich zum Release am 11. Oktober starten könnt.

Solltet ihr auf dem PC zocken wollen, müsst ihr noch ein wenig warten. Denn dort wird der Pre-Load in naher Zukunft starten. Jedoch soll der Download auch auf dem Rechenknecht rechtzeitig vor dem Release zur Verfügung stehen.