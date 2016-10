In einer Pressemitteilung wurde heute bekanntgegeben, auf wessen Stimme ihr euch bei Marcus Fenix in der deutschen Version von Gears of War 4 freuen dürft.

Wie Microsoft bestätigte, wird der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Oliver Stritzel seine Stimme als neuer Sprecher von Marcus Fenix in Gears of War 4 leihen. Der gebürtige Berliner vertonte bereits mehrere bekannte Hollywood-Größen in deutschen Filmversionen, darunter Philip Seymour Hoffman, Dwayne "The Rock" Johnson, Michael Wincott, Bruce Greenwood oder Kevin Bacon.

Die Vita von Stritzel liest sich aber noch länger. Auch synchronisierte er Sean Penn in "Dead Man Walking", Hugo Weaving in "V wie Vendetta" sowie "Cloud Atlas" oder Idris Elba in "Pacific Rim". In den TV-Serien "Spartacus" und "The Shannara Chronicles" vertont er Manu Bennett in der deutschen Fassung.

Als Schauspieler war Oliver Stritzel in deutschen TV-Produktionen wie "Tatort", "SOKO Leipzig" oder "Polizeiruf 110" zu sehen. Im neuen Teil der Spielereihe leitet Protagonist Marcus Fenix mit der Stimme von Stritzel nun den Generationswechsel ein: Mittelpunkt von Gears of War 4 stehen dessen Sohn JD Fenix sowie dessen Kameraden Kait und Del. Der Release ist für den 11. Oktober auf Xbox One und Windows 10 geplant.