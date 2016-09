Gears of War 4

Wie nun bekannt gegeben wurde, wird Gears of War 4 kein HDR auf dem PC bieten.

HDR, kurz für High Dynamic Range, ist die neueste große Technologie Videospielebereich. Doch wie nun bekannt gegeben wurde, wird Gears of War 4 auf dem PC diese Technologie nicht unterstützen. Als Grund nennt der Community Director von The Coalition im NeoGAF-Forum, dass es noch nicht so viele Karten und Monitore gibt, die HDR unterstützen.

Jedoch wird die PC-Fassung 4K-Auflösung, Widescreen-Unterstützung und weitere Spielereien bieten. Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober für Xbox One und PC.