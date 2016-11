NVIDIA hat mal wieder eine neue Aktion gestartet, in deren Rahmen ihr euch womöglich einen aktuellen Blockbuster für lau sichern könnt.

Inhaber einer GeForce-Grafikkarte können sich womöglich den aktuellen Shooter-Hit Gears of War 4 kostenfrei sichern - dank NVIDIA. All diejenigen, die sich für die GeForce Experience 3.0 registrieren, nehmen automatisch an einer entsprechenden Verlosung teil. Auf diesem Weg will sich NVIDIA bei Spielern bedanken, die fortwährend auf GeForce-Grafikkarten vertrauen. Schon seit Juli vergab man daher diverseste Preise, darunter Codes für Dead by Daylight im Wert von über 200.000 US-Dollar sowie Codes für Shadow Warrior 2 im Wert von 50.000 Dollar.

Die GeForce Experience 3.0 wird über die NVIDIA-Webseite heruntergeladen und soll für optimale und reibungslose Spiele-Erlebnisse für GeForce-Spieler sorgen. Nutzer finden so einfach die aktuellsten Game-Ready-Treiber mit Optimierungen für aktuelle Titel und mehr. Weitere Details zur Verlosungsaktion findet ihr auf dieser Webseite.