Die PC-Version von Gears of War 4 wird neben Cross-Play auch einen LAN-Modus haben.

Nachdem die PC-Fassung von Gears of War: Ultimate Edition eher in die Hose ging, scheinen die Jungs von The Coalition umso mehr Arbeit in die Rechenknecht-Version von Gears of War 4 zu stecken.

In einem Interview hat sich Technical Director Mike Rayner zu den Features geäußert. So werdet ihr sogar an einem PC zusammen den Koop-Modus im Splitscreen zocken können. Rayner gibt zu verstehen, dass in dieses Element sehr viel Zeit und Arbeit geflossen ist.

Ergänzend dazu werdet ihr den Kampagnen-Koop, den Modus Horde 3.0 und den Mehrspielermodus gegen die Computergegner zusammen mit den Xbox-One-Usern spielen können. Auch wird es noch einen LAN-Modus geben.

Gears of War 4 wird am 11. Oktober für den PC und die Xbox One erscheinen. In dem neuen Teil der Franchise sind die Locust besiegt und ein neuer Feind droht die Welt zu vernichten. Diesmal erlebt ihr die Geschichte allerdings aus der Perspektive von JD Fenix, dem Sohn von Marcus Fenix, und seiner Outsider-Gruppierung, sowie eine gepflegte Runde im Horde-3.0-Modus zocken.