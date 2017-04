Gears of War 4

Einer der Blockbuster schlechthin für die Xbox One war im vergangenen Jahr sicherlich die Action-Fortsetzung Gears of War 4. Diese wurde allerdings nie in Japan veröffentlicht, doch auch das könnte sich noch ändern.

Microsoft hatte im vergangenen Jahr auf die Veröffentlichung eines der prominentesten Spiele für die Xbox One im fernen Japan verzichtet. Grund dafür waren offenbar Bedenken, dass man das Spiel nicht im lokalen CERO-Rating-System unterbringen und eine Altersfreigabe erlangen könnte, obwohl die vorherigen Serienableger allesamt in Japan erschienen. Dennoch befürchtete man, am aktuellen Teil zuviele Einschnitte vornehmen zu müssen. Nun gibt es möglicherweise doch noch eine Kehrtwende.

Zwar gibt es noch keine offizielle Ankündigung, Xbox Japan hat aber plötzlich den Cinematic-Trailer "Tomorrow" zum Spiel im offiziellen Channel online gestellt. Dieser führt zwar auch kein japanisches Veröffentlichungsdatum an, führt aber nun die CERO-Altersfreigabe Z, womit zumindest der Verkauf an Minderjährige untersagt ist. Ein solches Rating ist in Japan durchaus selten; dieses hatten beispielsweise auch sämtliche Vorgänger der Reihe erhalten.