Zu Gears of War 4 wurde heute nicht nur eine Trial-Version angekündigt, auch das Juni-Update zur Vollversion steht in den Startlöchern. Hier erfahrt ihr, auf welche neuen Features ihr euch freuen dürft.

Ab dem 06. Juni wird das Juni-Update zu Gears of War 4 verfügbar sein und euch neue Inhalte bieten. Allen voran wäre hier natürlich der überarbeitete Horde-Modus "Rise of the Horde" zu nennen, aber auch erweiterte Schwierigkeitsgrade, frische Fähigkeiten, Achievements, Karten und mehr sind an Bord.

Der Horde-Modus bekommt einen neuen Anstrich spendiert und bringt 15 neue Horde-Skills - drei je Klasse -, Level-6-Skills, Loot Drops, neue Schwierigkeitsgrade und weitere Anpassungen mit sich. Mit den neuen Skills könnt ihr die Fertigkeiten noch mehr an eure Vorlieben anpassen. Eine komplette Übersicht findet ihr auf der offiziellen Webseite GearsofWar.com.

Für das Bezwingen von Bossen ab Welle 30, 40 und 50 gibt es ab sofort Belohnungen in Form eines zufälligen Horde-Skills. Mit einem höheren Schwierigkeitsgrad steigt die Chance auf eine seltenere Belohnung. Inhaber des Season Pass erhalten darüber hinaus ab dem 06. Juni auch ein exklusives Gear Pack mit fünf der neuen Horde-Skills.

Bei den neuen Karten handelt es sich um "Avalanche" aus Gears of War 2 sowie "Rust Lung", bekannt aus Gears of War 3.