Auch im Juli erhält Gears of War 4 wieder ein neues Update mit frischen Inhalten für das Actionspiel. Unter anderem ist eine altbekannte Map an Bord.

Im Juli-Update gibt es wie gewohnt wieder zwei neue Karten für das Actionspiel. Darüber hinaus sind auch zwei neue Skins sowie neue Spielmodi enthalten.

Bei den Karten handelt es sich einerseits um ein Remake der Karte "Raven Down" aus dem originalen Gears of War. Die zweite Map ist hingegen brandneu und trägt den Namen "Reclaimed Windflare". Dabei müsst ihr Gegnermessen um die Ecke bringen und gleichzeitig schweren Gewittern ausweichen. Erstmales werden Windflares dabei Teil des Multiplayer-Modus.

Die zwei neuen Skins sind Superstar Cole und Civilian Anya. An neuen Events bzw. Modi gibt es die Playlist "Raven Down 24/7", in der nur die neue Karte "Raven Down" gespielt wird. Für Horde-Spieler gibt es eine neue Spielerfahrung, zu der es aber noch keine weiteren Details gab.