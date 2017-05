Gears of War

Auch die Videospielreihe Gears of War soll bekanntermaßen ja den Sprung auf die große Leinwand schaffen. Dabei ist man nun einen entscheidenden Schritt weiter.

Wie Deadline berichtet, konnte für die Verfilmung der Actionreihe Gears of War nun ein Writer gefunden werden. Dabei handelt es sich um Shane Salerno, der zuletzt auch als Writer für das Ubisoft-Spiel Ghost Recon: Wildlands fungierte. Daneben gehören im Filmbereich auch "Armageddon" oder "Aliens vs. Predator: Requiem" zu seinen bekanntesten Projekten. Künftig wird er als Screenwriter auch für die "Avatar"-Sequele mitverantwortlich sein.

Für die Produktion des Streifens wird Universal zuständig sein. Producer wird Dylan Clark sein, der auch den nächsten "Batman"-Film produziert und in die Entstehung der neuen Trilogie rund um "Planet der Affen" involviert war. Was nun noch fehlt ist ein Regisseur.

Es ist nicht der erste Versuch, einen Film zu "Gears of War" auf die Beine zu stellen. Bereits 2009 wurde mit Regisseur Len Wiseman ("Underworld") eine Trilogie geplant, die von Chris Morgan ("Fast and the Furious") geschrieben werden sollte. Dieses Projekt scheiterte seiner Zeit allerdings. Der neue Versuch wurde erstmals nun im vergangenen Jahr kommuniziert. Bleibt abzuwarten, ob es dieses Mal klappt. Sicher ist nur, dass die Verfilmung jetzt deutlich anders ausfallen soll, als die einst geplante Trilogie.