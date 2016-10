Rod Fergusson vom Studio The Coalition hat während eines Livestreams den Film zu Gears of War bestätigt. Details zur Besetzung stehen allerdings noch aus.

Während eines Livestreams der Entwickler von Gears of War 4 hat Rod Fergusson bestätigt, dass ein Film zur Serie auf dem Weg ist. Es handelt sich dabei um eine Kooperation zwischen Microsoft und Universal. Aufgrund der frühen Phase wurde aber noch kein Regisseur oder Schreiber genannt. Allerdings erklärte Fergusson, dass das Ziel des Films sei, die bestmögliche Verfilmung der Spielereihe zu machen, ohne dabei Wert auf die Geschichte der bisher veröffentlichten Ableger zu legen.

Bereits 2007 hatte New Line Cinema sich die Rechte an Gears of War gesichert. Es gab allerdings Probleme in der Produktion und das Projekt verschwand im Nirwana. Es bleibt abzuwarten, wann wir nun einen Film zur Spielereihe auf der Leinwand zu sehen bekommen.