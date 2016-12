Gears of War 4

Besitzern von Gears of War 4 steht dank zwei neuer Karten und eines Weihnachtsevents ein stressiger Monat bevor.

Wie VG247 berichtet, startet The Coalition am 6. Dezember weinachtliche Festivitäten. Dann fügt ein neuer Patch unter anderem die Maps Speyer und Glory zu Gears of War 4 hinzu, welche fortan von Season-Pass-Besitzern eine Woche lang auf Herz und Nieren getestet werden können und anschließend auf die Public-Server wandern. Dort ersetzen sie ab dem 13. Dezember Gridlock und Relic.

Außerdem ergänzt der Patch tägliche Belohnungen. Für die PC-Version wird zudem ein vertikaler Splitscreen-Modus eingeführt. Des Weiteren erfolgen visuelle Verbesserungen bei Zerstörungen mit dem Gnasher und Optimerungen bei den Gehgeräuschen. Season-Pass-Besitzer, die die Developer-Playlist spielen, bekommen obendrauf noch Belohnungen in Form zusätzlicher XP und Credits. Auch wenn die vollen Patch-Notes erst in ein paar Stunden zu erwarten sind, ist auch mit härteren Strafen für Rage Quitter zu rechnen.

Schließlich wird es auch in diesem Jahr wieder einen speziellen Weihnachtsevent geben. Er hört auf den Namen Gearsmas und nähere Details dazu werden bald verkündet. Wer nun Lust bekommen hat, dies alles mitzuerleben, kann Gears of War 4 noch bis 28 Dezember um 33 Prozent vergünstigt erwerben.