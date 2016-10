Gears of War 4

Microsoft hat den Veröffentlichungstermin für die ersten zusätzlichen Karten zum aktuellen Action-Epos Gears of War 4 bekanntgegeben.

Dabei handelt es sich um die Neuauflagen zweier klassischer Karten der Franchise, nämlich Checkout und Drydock. Die Neuauflage von Checkout ist 25 Jahre nach den Ereignissen in Gears of War 3 angesiedelt, wobei die Natur mittlerweile ihr Übriges getan hat, um das Erscheinungsbild des Supermarkts zu verändern. Auch Drydock gilt als Fan-Favorit und wird künftig in den Versus-Multiplayer- sowie Horde-Modi einsetzbar sein.

Season-Pass-Inhaber erhalten die Karten im Rahmen der Early-Access-Developer-Playlist ab dem 01. November. Alle anderen Spieler können die beiden Maps ab dem 08. November via kostenfreier Public-Playlists genießen.

Es ist der erste Karten-DLC zu Gears of War 4; im monatlichen Rhythmus sollen weitere nachfolgen. Videos der beiden Maps könnt ihr euch anbei ansehen.

Gears of War 4 - Checkout Map Flythrough Trailer In diesem Video könnt ihr euch einen Eindruck von der Neuauflage der Karte Checkout verschaffen.