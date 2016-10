Entwickler The Coalition hat sich in einem neuen Forenbeitrag ausführlicher zu kommenden Änderungen und Verbesserungen für das aktuelle Gears of War 4 geäußert.

So wolle man in Zukunft noch härter gegen Spieler vorgehen, die eine Partie einfach verlassen. In diesem Zusammenhang ist die Einführung von Strafen angedacht; entsprechende Änderungen sollen in einem kommenden Update eingeführt werden.

Das Thema erfordert allerdings viel Arbeit, aber man wolle das Thema priorisieren, so dass dieses Update eher zügiger als später erscheinen wird. Für das nächste, größere Update wird es aber noch nicht reichen.

Darüber hinaus wolle man auch den Missbrauch in Sachen Horde-Score angehen. Fehlerbehebungen seien bereits in Arbeit; nach dem Aufspielen sollen wohl auch die Leaderboards zurückgesetzt werden, so dass sich der Wettbewerb dann auch tatsächlich um legitim erreichte Punktzahlen dreht.

Darüber hinaus hat The Coalition noch folgende weitere Punkte für kommende Patches auf dem Radar: