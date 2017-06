In seinem Xbox Briefing zur E3 hat Microsoft angekündigt, dass Gears of War 4 ein Update erhalten wird, welches das Spiel fit für die Xbox One X macht. Diesbezüglich wurden nun konkretere Details bekannt.

Nach der Ankündigung hat sich nun Rod Fergusson, Chef von Entwickler The Coalition, zum Update für die leistungsstarke Xbox One X geäußert. Auch Technical Director Mike Rayner führte Details zu den zu erwartenden grafischen Verbesserungen aus.

Demnach sei Gears of War 4 von Haus aus in 4K entwickelt worden, so dass ihr euch den Titel dank des Updates auf der Xbox One X erstmals in der Art und Weise anschauen könnt, wie er ursprünglich ohnehin geplant war. Darüber hinaus wird es neben HDR künftig auch die Unterstützung des größeren Farbraums der Xbox One X geben. Die Schatten-Qualität ist zudem optimiert, ebenso das Volumetric Light Scattering. Das Beste daran: In Sachen Framerate sollen trotzdem keinerlei Kompromisse in Form von Einschnitten gemacht werden. Der Multiplayer wird mit 60 fps dargestellt, die Kampagne mit 30 fps. Wer keinen 4K-TV besitzt profitiert ebenfalls, da die Grafik künftig per Supersampling von 4K auf 1080p herunter gerendert wird.

Was den Sound betrifft, so wird das Spiel auf der Xbox One X auch Dolby Atmos unterstützen. Das Update soll zum Launch der Xbox One X am 07. November erhältlich sein.