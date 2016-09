Wie bekanntgegeben wurde, wird es einen umfangreichen Day-One-Patch für Gears of War 4 geben. Jedoch müssen diesen nur Käufer der Retail-Fassung herunterladen.

Die Arbeiten an Gears of War 4 wurden vor einigen Tagen offiziell abgeschlossen. Nun wurde angekündigt, dass es einen Day-One-Patch geben wird, den ihr vor dem Spielstart herunterladen müsst.

To clarify - if digital, no day one patch since all 54.6 gigs are downloaded. If physical disk then there will be 11 gig download.