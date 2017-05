Zum PC- und Xbox-One-Actionspiel Gears of War 4 wurde pünktlich zum Start in den neuen Monat das Mai-Update mit frischen Inhalten veröffentlicht.

Im neuen Inhalts-Update zum Actionspiel erwarten euch neue Karten, aber auch der wiedergeborene Benjamin Carmine. Bei den neuen Maps handelt es sich um "Dawn" und "Security". Die erstgenannte Karte führt euch in die Straßen eines Dorfes der Ausgestoßenen, das um eine verlassene Minen-Kolonie gebaut ist. "Security" ist hingegen ein aus Gears of War 2 bekannter Klassiker, der einen neuen Anstrich verpasst bekommt.

Weitere neue Inhaltes des Updates im Überblick:

Spieler von Gears of War 4 erhalten im April per Update wieder frische Inhalte an die Hand.