Gears of War 4 wird auf dem PC einen skalierenden Grafikmodus bieten, der sich Insane nennt und alles bisher gesehene in den Schatten stellt.

Wie nun bekannt gegeben wurde, wird Gears of War 4 mit einem Grafikmodus daher kommen, der selbst High-End Computer in die Knie zwingen und in Zukunft mit der Hardware skaliert. Technical Director Mike Raynor gibt zu verstehen, dass der Insane-Grafikmodus sehr, sehr gut aussieht, jedoch vor einiges an GPU-Power abverlangt. Weiterhin sei die Engine des Spiels so konzipiert, dass sie in den nächsten drei Jahren noch immer das Maß aller Dinge und die Hardware ausreizen werde.

Bei den Kollegen von Ars Technica könnt ihr außerdem eine Liste mit Einstellungsmöglichkeiten der PC-Version des Titels sehen.