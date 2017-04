Auch im April gibt es wieder ein neues Update zum PC- und Xbox-One-Actionspiel Gears of War 4. Dieses bringt neue Inhalte mit sich.

Microsoft hat nun Details zum April-Update zum Actionspiel Gears of War 4 bekanntgegeben. Pünktlich zum Osterfest gibt es ein entsprechendes Event samt Spielmodus für euch. Darüber hinaus sind neue Karten und kleinere Anpassungen beim Waffen-Handlung und den gewerteten Spielen enthalten.

Die Neuerungen laut offiziellen Angaben im Überblick:

Die zweite neue Karte zu Gears of War 4 entführt euch in ein Hotel; dieses wird in diesem Clip präsentiert.