Bereits vor einiger Zeit hat Entwickler The Coalition angekündigt, einen Cross-Play-Versuch mit Gears of War 4 starten zu wollen, um Windows-10- und Xbox-One-Spieler gegeneinander antreten zu lassen. Nun ist der Startschuss gefallen.

Ab sofort steht mit Social Quickplay eine Cross-Play-Playlist in Gears of War 4 bereit, in deren Rahmen Spieler auf dem PC sowie auf der Xbox One gegeneinander antreten können. Laut Microsoft ist geplant, dieses Feature permanent aufrecht zu erhalten. In den ersten Monaten versteht man darunter aber zunächst noch eine Probierphase, so dass möglicherweise noch nicht immer alles rund läuft. Gleichzeitig möchte man auf diesem Weg auch das Feedback der Spieler sammeln.

Die übrigen Komponenten von Gears of War 4 sind davon nicht betroffen. Das Cross-Play-Feature war im Übrigen erst durch ein Test-Wochenende im vergangenen Jahr möglich geworden. Damals nutzten Windows-10- und Xbox-One-Nutzer den Versus-Multiplayer für einen ersten Versuch, der ganz offensichtlich funktioniert hat.