Wir berichteten ja bereits unlängst, dass Gears of War 2 von der USK plötzlich eine Alterseinstufung erhalten hat. Nun wurde die hiesige Veröffentlichung des bis dato indizierten Titels auch offiziell bestätigt.

Pünktlich zum Jahreswechsel hat das 12er Germium der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, kurz BPjM, das Actionspiel Gears of War 2 vom berühmt-berüchtigten Index genommen. Anschließend verlieh die USK das Alterssiegel ab 18 Jahren, so dass einer Veröffentlichung des Spiels in Deutschland nun nichts mehr im Weg stand. Eine solche wurde nun auch offiziell angekündigt.

In der zugehörigen Pressemail bestätigte Microsoft nun, dass man Gears of War 2 noch Anfang 2017 als Game on Demand via Xbox Store anbieten wird; einen konkreteren Termin nannte man zunächst aber noch nicht. Anschließend sind damit alle Spiele der Franchise auch in Deutschland erhältlich.

Für die Marke war 2016 somit ein durchweg positives Jahr. Bereits vor der Entfernung des zweiten Teils vom Index am 30. Dezember war auch Teil 1 bereits am 29. Juli von eben jenem genommen worden. Zudem wurde ein Kinofilm angekündigt, Gears of War 4 veröffentlicht und die Franchise feierte ihren zehnten Geburtstag.